2022 engelli aylıkları kime verilir, şartlar nelerdir? Engelli aylıkları ne zaman yatırılır?

2022 aylığına ait 5 çeşit aylık bağlanıyor. Yaşlı maaşı, %40-69 Arası engelli maaşı, % 70 ve Üzeri engelli maaşı, 18 yaş altı engelli yakını maaşı ve silikozis maaşı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmamaktadır. Ancak silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarının devreden silikozis aylığı başvuruları kabul ediliyor.

2022 AYLIK BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Sonuçları en geç bir ay içinde sonuçlandırılır ve kişinin hesabına yatmaya başlar.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmiyor. 2022 aylığı için başvuruda bulunabilirsiniz.

AYLIK ALAN KİŞİLERE İNCELEME YAPILIR MI?

2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları alan haneye periyodik olarak yılda en az bir kez sosyal inceleme yapılıyor. Ayrıca eğer bir işe başladıysanız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmeniz gerekiyor. Yoksa aldığınız aylıkları geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.

EV, ARABA ALIRSAK AYLIK KESİLİR Mİ?

Ev, araba alırsanız aile içindeki birey başına düşen ortalama gelir asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olması göz önünde bulunduruluyor. Hesaplama yapılırken aracın rayiç bedelinin 120'de biri aylık gelir olarak bu hesaba eklenir. Bir de eğer engelli kişi üzerine araç alınırsa, ÖTV indiriminden yararlanılmışsa indirimli tutarının 120'de biri hesaplarken dikkat edilmektedir.

2022 AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Ödemeler hak sahiplerinin doğum yıllarındaki son rakamlara göre sıralamaya alınmaktadır. Doğum yılının son rakamı:

0-5 arası olanlar 5'inde

1-6 arası olanlar 6'sında

2-7 arasında olanlar 7'sinde

3-8 olanlar 8'inde

4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.

2022 AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

2022 engelli maaşlarına asgari ücretin zamlanması ile beraber zam geldi. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 536 lira oldu. Yüzde 70 üstü engeli olanların da 804 lira oldu. Bu rakamlar 2020 yılı için geçerlidir.