2022 engelli aylıkları kime verilir, şartlar nelerdir? Engelli aylıkları ne zaman yatırılır?

2022 aylığına ait 5 çeşit aylık bağlanıyor. Yaşlı maaşı, %40-69 Arası engelli maaşı, % 70 ve Üzeri engelli maaşı, 18 yaş altı engelli yakını maaşı ve silikozis maaşı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmamaktadır. Ancak silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarının devreden silikozis aylığı başvuruları kabul ediliyor.
Yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Sonuçları en geç bir ay içinde sonuçlandırılır ve kişinin hesabına yatmaya başlar.
Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmiyor. 2022 aylığı için başvuruda bulunabilirsiniz.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıkları alan haneye periyodik olarak yılda en az bir kez sosyal inceleme yapılıyor. Ayrıca eğer bir işe başladıysanız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmeniz gerekiyor. Yoksa aldığınız aylıkları geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Ev, araba alırsanız aile içindeki birey başına düşen ortalama gelir asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olması göz önünde bulunduruluyor. Hesaplama yapılırken aracın rayiç bedelinin 120'de biri aylık gelir olarak bu hesaba eklenir. Bir de eğer engelli kişi üzerine araç alınırsa, ÖTV indiriminden yararlanılmışsa indirimli tutarının 120'de biri hesaplarken dikkat edilmektedir.
Ödemeler hak sahiplerinin doğum yıllarındaki son rakamlara göre sıralamaya alınmaktadır. Doğum yılının son rakamı:
2022 engelli maaşlarına asgari ücretin zamlanması ile beraber zam geldi. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 536 lira oldu. Yüzde 70 üstü engeli olanların da 804 lira oldu. Bu rakamlar 2020 yılı için geçerlidir.