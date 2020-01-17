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haberi: Gram, tam, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak Cuma altın fiyatları

ile ilgili değişimleri ve anlık gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu’da yaşanan ABD-İran gerginliği nedeniyle altın fiyatlarında ciddi oranda yükselmeler yaşanmış ancak sonrasında yapılan ılımlı açıklamalar aradaki gerginliği azaltmıştı. Hal böyleyken fiyatlarda tekrardan düşüşe geçmişti. Bu noktada ellerinde sarı metali bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına yer verdik. İşte 17 Ocak Cuma değişimleri…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:24 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde dengesiz bir grafik içerisine giren ve şu sıralar düşüş eğiliminde olan altın, hala uzun vadede yatırımcısına en çok kar getiren yatırım aracı olarak görülüyor. Vatandaşlar gün içerisinde 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde Gram altın 294,6,42 lira, çeyrek altın 467,30 lira ve Cumhuriyet altını 1.937 liradan işlem görüyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerini takip edebilir, anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM, ÇEYREK, CUMHURİYET ALTINI 17 OCAK CUMA 2020

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimiz içerisinden ulaşabilir, uzman yorumlarını gözlemleyebilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak Cuma altın fiyatları
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