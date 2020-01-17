Asgari ücret 2020 zammı ne kadar? Asgari Ücret AGİ dahil kaç TL oldu? AGİ ne kadar?

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Aralık ayında belirli bazı konular göz önünde bulunarak yapılan toplantıların sonucunda belirlenen zam oranları vatandaşlara 26 Aralık tarihinde duyurulmuş ve Resmi Gazete üzerinden de yayınlanmıştı. Yapılan açıklamayı yaparken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk" ifadelerini de kullanmıştı. Peki, 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu? 2020 yılında Asgari ücret zammı agi dahil ne kadar oldu? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından 2020 Asgari ücret zammı ve AGİ dahil tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...

İşte detaylar...