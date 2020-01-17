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Dijital % 25 tasarruf yapacak

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Dijital KOBİ % 25 tasarruf yapacak
1999'da yemek kartı ile faaliyete başlayan Multinet Up, akaryakıt, esnek yan haklar, ödüllendirme, seyahat ve konaklama, araç kiralama ve finansal servisler gibi alanlarda hizmet veriyor. Bünyesindeki ininal, iPara ve Multinet Up'ı tek çatı altında topladıklarını söyleyen ve hizmetleri ortak verecek firma, ölçek oluşturup tasarruf sağlayacak. 200 bin kurum, 50 bin üye işyeri, 30 bin müşteri ve 2 milyon kart kullanıcısına ulaşan firmanın CEO'su Demirhan Şener, "Yeni modelle KOBİ'lere yüzde 1-25 tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu.
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Dijital KOBİ % 25 tasarruf yapacak
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