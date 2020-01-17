Doğu Akdeniz’deki sahaları ruhsatlandıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile imzalanan ve deniz yetki alanlarını sınırlayan mutabakat muhtırasıyla Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı konusundaki denklemin bozulduğunu belirterek, "Hem bizi hem Libya'yı oyunun dışında tutmaya çalışıyorlardı. Biz, 'Hayır burada haklarımız var sonuna kadar gözeteceğiz. Bu oyunda biz de varız' dedik" dedi. Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin BM'de bir tescil ilan süreci bulunduğunu hatırlatan Dönmez, "O tamamlanır tamamlanmaz bu bölgedeki sahaları süratle ruhsatlandıracağız" diye konuştu. Karadaki petrol ve doğal gaz aramalarında geçen yıl geleneksel kazılara ek olarak hidrolik çatlatma yöntemi uygulanmaya başlandığına dikkat çeken Dönmez, "İlk neticeyi Diyarbakır'da aldık. Bu yıl da devam etmeyi planlıyoruz. Klasik yöntemlere nazaran 3 ile 5 kat daha fazla ürün alma imkânımız var" diye konuştu.Mini güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi için yaklaşık 40 ilde kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişen ihaleler açılacağını kaydeden Dönmez, "Şubatta ihale ilanına çıkacağız" dedi.Yapılan planlamalarda Türkiye'de 2030 yıllarında 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Dönmez, "Buna göre de şebekede hazırlıklarını planladık. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetimi bize planlarını aktardı ve bizim arkadaşlarla birlikte çalışıyorlar. Hedefimiz 1 milyon adet şarjı yavaş, orta ve hızlı olmak üzere bir planlamayla yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

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