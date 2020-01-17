Eşi vefat eden dul kadınlara yönelik sosyal yardımlar nelerdir? Nereye nasıl başvurulur? Ne kadar ödenir?

Son resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, ayrıca tekrar evlenmemiş olan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi SGK'ya tabi olmayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvurarak bu yardımdan faydalanabiliyorlar. SGK'ya tabi olmayandan kasıt, 4/a Zorunlu Sigortalılar, 4/a Tarım Sigortalılar, 4/b Bağkur, Emekli Sandığı, 60/g isteğe bağlı GSS primi ödeyenlerdir.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için ikamet edilen il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru sonucu hakkında ikametgâhınızın bulunduğu il ya da ilçedeki SYD Vakfından veya 144 Alo Sosyal Yardım hattı aranarak bilgi almanız mümkün.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM NE KADAR?

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu onaylananlara ödemeler aylık tutar olarak hesaplanır. Bu tutar 275 TL'dir. Ödemeler iki ayda bir 550 TL olmak üzere hesaba yatırılır. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalananların maddi durum kontrolü her ay sistemden yapılan sorgulamalar ve SYD Vakıf görevlilerince yapılan sosyal incelemeler ile takip ediliyor.

Evde oturan haneden bir kişinin bile sigortalı olmaması gerekir. Aksi takdirde bu yardımdan yararlanamazsınız.

HANGİ DURUMDA YARARLANILIR, HANGİ DURUMDA YARARLANILAMAZ?

Eşinden boşanan kişi bu yardımdan yararlanamamaktadır.

Dini nikahlı eşin vefat etmesinden dolayı bu yardımdan yararlanılamaz.

Eski eşi vefat edip yeni evliliği olanlar bu yardımdan yaralanamazlar.

Eski eşi vefat edip dini nikahlı biriyle evlenenler bu yardımdan faydalanamazlar.

Sigortalı bir işe başlarsanız yardım otomatik kesilir.

Muhtaçlık durumun ortadan kalkması ödeneğin kesilmesine sebeptir.

2022 engelli maaşı alanlar bu yardımı alamazlar.

Adres değişikliği yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilip, dosya transfer işlemi yapmaları gerekir.