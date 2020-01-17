Kurumların zaafiyet noktalarını bilen PCI Checklist’e yatırım

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın desteği ile 2017'den beri devam ediyor. Programın Haziran 2019'da tamamlanan 4. döneminden mezun olan PCI Checklist, çıktığı ilk yatırım turunda İş Bankası'nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (Maxis Yenilikçi GSYF) 1.1 milyon TL yatırım aldı.PCI Checklist, Maxis Yenilikçi GSYF'nin Kolay İK ve Mutlubiev'den sonra yatırım yaptığı üçüncü şirket olurken, iş modelini ölçeklemek adına başvurduğu Workup Girişimcilik Programı'ndan mezun olup sonrasında Maxis Yenilikçi GYSF'den yatırım alan ilk şirket de oldu. Gerçek zamanlı dış zafiyet taraması yapan bir SaaS yazılımı olan PCI Checklist, e-ticaret siteleri ve ödeme sistemcileri için danışmanlık, fark analizi ve PCI DSS sertifikasyonuna girmeden önceki denetim hizmetlerini sağlıyor. Tespit edilen açıkların ne olduğu, neye sebebiyet verebileceği ve nasıl çözümleneceği konularında bilgi sağlayan firma, herhangi bir entegrasyon gerektirmeden çalışıyor. Bankalar, ödeme sistemcileri, SSL üreticileri, kurumsal firmalar vb. üçüncü partiler adına da tarama yapabilen PCI Checklist; bu yeteneği ile bankalar ve ödeme sistemcilerinin üye işyeri edinim sürecini kısaltıyor ve tüm portföyün siber güvenlik risk haritası ile her bir üye işyerinin sektördeki siber güvenlik durumu hakkında da bilgi sağlıyor.

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