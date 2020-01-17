Merkez Bankası frene basmadı

Kur saldırısının ardından alınan önlemlerle dengelenme sürecinde sergilediği performansla büyüme patikasına geri dönen Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile adeta makas değiştiriyor. Bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, art arda beşinci kez faiz indirimine gidildi.

Merkez Bankası faiz indirdi! 75 baz puan indirerek %11,25'e çekti

1.275 PUANLIK İNDİRİM YAPILDI

Politika faizi olan bir haftalık repo faiz oranı 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25'e çekildi. Politika faizi böylece Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 seviyesinden bin 275 baz puan indirilmiş oldu.







FAİZ İNDİ, DOLAR ÇAKILDI

"Merkez bankası faiz indirirse, dolar uçar" diyen malum lobi, dün de hayal kırıklığı yaşadı. Merkez Bankası faizi beklentilere paralel indirirken, kararın açıklanmasının ardından dolarda düşüş hızlandı. Faiz kararı öncesinde 5.8922 TL'yi gören, kararın açıklandığı an ise 5.8750 TL olan dolar, kararın ardından 5.85 TL'nin altına geriledi. TL, dün dolar karşısında yüzde 0.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi

ADIM ADIM TEK HANE

Ekonomi yönetiminin, 2020 için belirlediği "Faiz ve enflasyonda kalıcı tek hane" hedefi adım adım gerçekleşiyor. Enflasyon görünümündeki iyileşmenin ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan düzelmenin Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğine dikkat çeken GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, tek hane bir politika faizine ulaşılacağını söyledi. Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başekonomisti Kubilay Öztürk ise politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 8.75'e ineceği öngörüsünde bulundu. Öte yandan Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre mevduatta ortalama faiz yüzde 9.88 ile 10 Mart 2017'den bu yana ilk kez tek haneye indi.







BORSADA ÇİFTE REKOR

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, son 2 aydır tüm rekorları kıran Borsa İstanbul'u yeni zirveye taşıdı. Banka hisselerine gelen alımların güçlenmesiyle endeks dün gün içerisinde 122 bin 482 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Endeks ayrıca 121 bin puanla kapanış rekorunu da kırdı. Borsada 22 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 47'ye ulaşırken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri de 742 milyar liradan 1 trilyon 1 trilyon 250 milyar liraya çıktı.



RİSK PRİMİ 250'NİN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin kur saldırısını yaşadığı 2018 yılının ağustos ayında 587 baz puana kadar yükselen 5 yıllık CDS'ler dün 250 baz puanın altına indi. Ekonomide ortaya konulan performansın Türkiye'ye güveni artırmasıyla risk primi 7 Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.



TAHVİL FAİZLERİ ÇAKILDI

Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler ve Merkez Bankası'nın attığı adımlar, tahvil-bono piyasasında da faizleri 2016 seviyesine çekti. 16 Mayıs 2019'da yüzde 26 olan 2 yıllık tahvilin faizi dün yüzde 10.23 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye inerken, yüzde 21.2 olan 10 yıllık tahvilin faizi de dün 10.83 ile Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.







2020 TÜRK BANKALARI İÇİN OLUMLU YIL OLACAK

Kasım ayında 5.1 milyar TL ile tarihinin en yüksek kârını elde eden Türk bankacılık sektöründeki toparlanma dünya devlerinin de dikkatini çekti. Bank of America'nın (BofA) raporunda, Türk bankacılık sektörünün 2020'de olumlu bir performans göstereceği öngörüsünde bulunuldu. BofA, Türk bankalarının yıla dolar bazında yüzde 10 yükselişle güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Sektörün, birkaç yıl sürecek özkaynak kârlılığı toparlanması sürecine girdiği ve sektöre ilginin canlı kalacağı kaydedildi.



TÜRK VARLIKLARINA HÜCUM

Türkiye piyasalarında son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken toparlanma, Türk şirketlerinin eurobond ihracı ile hisse satışlarına da yansıdı. Öte yandan 2020'nin ilk eurobond ihracını gerçekleştiren TSKB'ye rekor talep geldi. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sabit faizli eurobonda ihraç tutarının 10 katı talep oldu. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Dünyanın dört bir yanından çok kıymetli ve prestijli yaklaşık 300 kurumdan talep aldık. Bu ihraç, uluslararası yatırımcılar nezdinde üskemize ve TSKB'ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi" dedi. Akbank'ta sermayenin yaklaşık yüzde 2'sine karşılık gelen ortaklara ait hisseler, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kısa sürede yabancılara satıldı.