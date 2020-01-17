Noter çalışma saatleri 2020: Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar açık mı?

Oldukça eski bir tarihi geçmişi olan noterler hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri geliyor. Tapu, alım satım, onay ve protesto göndermek için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden noterlerin mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 noter mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz. Öte yandan, nöbetçi noter sorgulama sayfası ile acil durumlarda size en yakın kurumun nerede bulunduğunu hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Noterler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

NOTERLERİN ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor.

NOTER KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NOTER HAFTA SONLARI AÇIK MI? NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak getirilen nöbetçi noter sistemi ile bu durumun önüne geçilmiştir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00