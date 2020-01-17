Son dakika haberi | Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

Kredi faizleri hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2019 yılında Merkez Bankası'nın politika faizleri indirimlerinin ardından başlayan kredi faiz oranlarındaki düşüş ivmesi yıl sonuna dek sürdü. Vatandaşlar yeni yılda da bu indirim sürecinin devamını bekliyor. Özellikle ihtiyaç - taşıt - konut kredisi çekerek ev - otomobil almak ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bankaların sunduğu kredi faiz indirimlerini takip ediyor. Bu doğrultuda 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını arayanlar için güncel oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99