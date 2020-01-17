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haberi | ne kadar? Halkbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - tablosu!

ile ilgili araştırmaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararının ardından daha da hızlandı. Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizinde 75 baz puanlık indirim yaptı. Kredi kullanmak isteyenler bu haber sonrası en güncel konut - taşıt - faiz oranlarına ulaşmak için harekete geçti. Uzmanlar, Ziraat Katılım'ın konutta finansman oranınını 0.79'a çekmesiyle başlayan indirim sürecinin diğer bankalara da sıçramasını ve bankaların müşterilerine uygun kampayanlar düzenleyebileceğini ifade ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların güncel faiz oranları...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika haberi | Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

hakkında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2019 yılında Merkez Bankası'nın politika faizleri indirimlerinin ardından başlayan kredi faiz oranlarındaki düşüş ivmesi yıl sonuna dek sürdü. Vatandaşlar yeni yılda da bu indirim sürecinin devamını bekliyor. Özellikle ihtiyaç - taşıt - konut kredisi çekerek ev - otomobil almak ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyenler bankaların sunduğu kredi faiz indirimlerini takip ediyor. Bu doğrultuda ' ne kadar' sorusunun yanıtını arayanlar için güncel oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.15
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi | Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!
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