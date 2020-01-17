Vergi dairesi çalışma saatleri 2020: Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan vergi daireleri hakkında en çok merak edilen konuların başında 2020 çalışma saatleri geliyor. Mükellefin belirlenmesi, vergi tarh edilmesi ve tahsil edilmesi için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden vergi daireleri mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 vergi dairesi mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vergi daireleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

VERGİ DAİRELERİNİN ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında vergi dairesi işlem kabul etmiyor.

VERGİ DAİRESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Vergi dairesi, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

VERGİ DAİRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na 0 312 415 30 00 numaralı telefon veya 0 312 415 28 21-22 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.