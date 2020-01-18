KDV indi 13 milyar lira kayda girdi

Dünyanın en büyük mobilya fuarı olan CNR İMOB 23 Ocak'ta kapılarını 16. kez açıyor. Fuar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Mobilya Sanayicileri Derneği Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektöre dair bilgiler verdi.Fuara yoğun bir talep olduğunu belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, ilgi nedeniyle çadır kurarak ek hol açtıklarını söyledi. "Bu talep bölge otellerini de hareketlendirdi. Çevredeki otellerin fiyatları 2-3 kat arttı. Hatta fuara yakın yerlerde bazı kişiler evlerini günlük kiraya vermeye başladı" diyen Erem, özellikle yabancı ilgisinin çok yüksek olduğunu kaydetti.MOSFED Başkanı Ahmet Güleç de gelen talepleri karşılayabilmek için katılımcıların alanlarını daraltıp ek alan açmaya çalıştıklarını söyledi. Sektöre dair açıklamalar da yapan Güleç, "Sektörde 50 milyar TL'lik bir pazar hacmi var. Ancak bunun yaklaşık yüzde 40'ı kesilmeyen faturalar nedeniyle kaçak durumundaydı. KDV'nin yüzde 8'e düşmesiyle birlikte kaçak oranının yüzde 15'lere düşeceğini öngörüyoruz. Yani 20 milyar liralık kayıt dışılık 7-8 milyara geriler. 12-13 milyar liralık iş hacmi kayıt altına alınır" dedi. Markalı mobilya mağazalarının KDV indirimini fiyatlarına yansıttığını anlatan Güleç, "Aralık ayı mobilya fiyatlarına göre ocakta fiyatlar yüzde 10 düştü" diye konuştu.10 bini yabancı olmak üzere 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuara 650 firma katılacak. CNR Holding tarafından bir yapay zeka ürünü olan global pazar istihbarat sisteminin ilk kez hayata geçirildiği İMOB Fuarı'nda doğru alıcılarla satıcılar buluşturulacak. Teknolojinin bütün sektörleri etkisi altına aldığını aktaran Ceyda Erem, "Biz bunu çok önceden fark eden bir şirketiz. Teknolojiye 5 yıldır yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımız neticesinde artık katılımcı odaklı fuarcılıktan alıcı odaklı fuarcılığa geçiyoruz. Yapay zeka destekli 'Data Yönetim Sistemi'miz fuarımıza gelecek ulusal ve uluslararası alıcılara uygun katılımcıları belirleyerek onları bir araya getireceğimiz yeni bir dönemi başlatıyor" dedi.

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