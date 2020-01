Kredinin beşte birini Ziraat Bankası veriyor

Ağustos 2018'deki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde başlatılan dengelenme sürecinde elini değil gövdesini taşın altına koyan Ziraat Bankası, ekonomide çarkların dönmesi için her 5 kredinin birini sağladı. Buna rağmen, sektörün takip rasyosunun yaklaşık yarısı oranında NPL ile kredi yönetiminde de başarısını ispatladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Bu katkıyla sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL'sini Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğunu gösteriyor. Kullandırılmış olan her 3 TL'lik konut kredisinin yaklaşık 1 TL'sini de bankamız sağlamıştır" dedi. Bireysel krediler için geliştirdikleri ürünleri anlatan Aydın, "Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerimizle bireylerin finansal sıkışıklığının aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL'ye yakın finansman desteği sağladık" diye konuştu.Aydın, Girişimci Destek Kredileri, Girişimci Değer Kredileri, Ekonomi Değer Kredisi gibi ürünlerle KOBİ'lere son 1 yıllık dönemde yaklaşık 11 milyar TL finansman desteği sağlayarak finansman maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunduklarını anlattı. 2020 stratejilerinin tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlasını sunmak olduğunu belirten Aydın, "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'bir bankadan daha fazlası' olarak destekleyeceğiz. Tarım önceliğimiz olacak" dedi.Mayıs 2019'da başlanan İVME Finansman Paketi ile şu ana kadar 52 bine yakın kişiye, 14 milyar TL kredi kullandırdıklarını anlatan Aydın, 2020'de de bu uygulamayı devam ettireceklerini söyledi. TL'ye dönüşü desteklediklerini anlatan Aydın, "Geleceğe olumlu baktık. Karşılaşılan sorunların hızla atlatılacağına olan inancımızla öncü olduk. Gelişmeler de haklı olduğumuzu gösterdi. Bu stratejimizle hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tuttuk" diye konuştu. Enflasyona endeksli ürünlerde kısa sürede 28 milyar TL'ye ulaştıklarını belirten Aydın, yurtdışından 12 milyar dolar seviyesinde kaynak temin ettiklerini de anlattı.

