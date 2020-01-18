Tatil zili çaldı

Bugün başlayan sömestr tatili, kış turizmini coşturdu. Eskiden zengin tatili olarak görülen kayak, hükümetin son yıllarda yaptığı pist ve telesiyej yatırımlarıyla Anadolu'ya yayıldı. Kayak turizmi denildiğinde akla gelen Uludağ, Palandöken, Kartalkaya ve Erciyes gibi popüler yerlerin yanı sıra Isparta Davraz, Kütahya Murat Dağı, Sivas Yıldız Dağı ve Denizli Bozdağ'daki pistler de sömestrde dolup taşacak. Davraz, Murat Dağı, Yıldız dağı gibi küçük kayak merkezlerine ise yakın illerden günübirlik tatilciler akın ederken, Sivas, Kütahya Gediz, Denizli ve Isparta gibi illerin de ekonomisi canlanacak. Kış turizminin vazgeçilmezi termallere olan yoğun talep ise sömestr tatilini bir hafta öne çekti. Afyon, Denizli, Yalova, Eskişehir gibi termalleriyle öne çıkan otellere rezervasyonlar yüzde 95'i buldu.Antalya'da açık olan çocuk konseptli oteller ailelerin tercihi olurken, üniversite öğrencileri Doğu ve Turizm Ekspresi ile Kars'ın yolunu tuttu. Turizmciler, 14 günlük sömestrde 2 milyon kişilik bir tatil hareketinin oluşacağını belirtiyor. Ortalama 3 günlük konaklama yapıldığını aktaran turizmciler, 6 milyar liralık ekonominin oluşacağını öngörüyor.Terma City Otel İşletme Müdürü Mustafa Hügül: Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan, 2 bin 200 yatak kapasiteli otelimize sömestrda yoğun talep var. Doluluk yüzde 90'larda. Tatilin etkisiyle rezervasyonlar yüzde 50 arttı.Limak Otelleri Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu: Antalya'da özellikle çocuk konseptli otellere büyük ilgi var. Ortalama 3-4 gün konaklıyorlar. Yaklaşık 50 bin kişi sömetrda Antalya'da olacak.Sivas İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun: Dağda iki telesiyej bir de teleski var. İki otelimiz ve 220 yatağımız mevcut. Oteller dolu. Tokat ve Sivas'tan yoğun talep var. Ayrıca İstanbul'dan da uçakla geliyorlar.Davraz Karlıkaya Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik: Davraz'da Antalya, Denizli, Muğla, Uşak gibi yakın illerden günübirlik misafir ağırlıyoruz. Dağda üç otelimiz var, yüzde 100 dolu. Isparta'daki merkezindeki otellerin kışın yüzde 40'ı dağ sayesinde doluyor.Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı: Sömestrda günübirlikler dahil 500 bin kişi bekliyoruz. Dağ otelleri yüzde 100, şehir otelleri ise yüzde 90 dolu. Şehir otelleri doluluğunun yüzde 85'ini kayak misafirinden sağlıyor. Fiyatlar yüzde 25 arttı.Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: Denizli'de hem termal hem de kayak imkânı var. Büyükşehir Belediyesi şehre 80 kilometre uzaklıkta Bozdağ'a 3 yıl önce 3 pist yatırımı yaptı. 3 telesiyej, 11 parkur var. Burası Denizli ve çevre illerden çok yoğun talep görüyor.Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan: Aileler karneyi beklemedi, yer bulamama endişesiyle ayın 10'undan itibaren gelmeye başladılar. Tatil Afyon'da 20 güne çıktı. Ortalama oda fiyatı 1.000 TL. 3-4 gün konaklıyorlar. 150 bin kişilik rezervasyon var.Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay: Nisan ayına kadar otellerimiz yüzde 100 dolu. Otellerde yer bulunamadığı için gelen misafirleri 1.5 saatlik mesafedeki Ardahan'a gönderiyoruz. Sömestr tatilinde öğrenciler trenle şehrimize gelirken, aileler de uçakla Sarıkamış'a kayak yapmaya geliyor.

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