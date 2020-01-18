Yerli reyting şirketinin A Takımı belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı. Kuruluşun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Toplam 7 üyeden oluşan yönetim kuruluna; Prof. Dr. Erişah Arıcan, Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu, Mehmet Turgut, Bilal Sayın, Atilla Benli, Takefumi Emori seçildi. JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi'nin yüzde 85.05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluşlar tarafından satın alınmasına yönelik sözleşme Kasım 2019'da imzalanmıştı. Şirketin hissedarları arasında Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ve 17 banka bulunuyor.