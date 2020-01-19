Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak

Piyasalar için işlem günü geride kalırken, altın fiyatları son dakika yükselişi de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. Bu doğrultuda, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak sonu ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 19 Ocak 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 19 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 19 Ocak 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.