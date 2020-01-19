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son dakika hareketlilikleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak

Güncel piyasalara hakim olan yükseliş havası devam sürerken son dakika hareketlilikleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta sonu da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Ocak 2020 Pazar bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 19.1.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 11:16 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak

Piyasalar için işlem günü geride kalırken, son dakika yükselişi de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. Bu doğrultuda, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak sonu ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 19 Ocak 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 19 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 19 Ocak 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ocak
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