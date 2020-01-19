Antalya’da kış turizmini öğrenciler coşturacak

Spor turizminin merkezi haline gelen ve bazı otelleri kış boyunca açık tutan Antalya, son dönemde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin de kamp merkezi haline geldi. Sınava hazırlık için kampa giren öğrencilerin psikolojik açıdan rahatlaması, tatil yapması ve sınava çalışması için özel okulların rağbet ettiği Antalya otelleri, sömestrda doldu.Ortalama 5 gün konaklayan öğrenciler dinlenirken bir taraftan da sınava hazırlanıyor. Antalya otellerinin doluluklarına yüzde 10 katkı sağlayan öğrenciler, kişi başı ortalama gecelik 300 TL'ye kadar gelir bırakıyor. 14 günlük sömestr tatilinde 20 bine yakın öğrenci Antalya'da kampa girecek.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Limak Otelleri Başkanı Kaan Kâşif Kavaloğlu, Antalya'nın en dolu kış aylarından birini geçirdiğini belirtti. Kavaloğlu, "Ocak ayında sömestr tatili için gelen aileler, kamp yapan sporcular ve sınav için gelen öğrencilerle açık olan otellerin dolulukları yüzde 75'leri buldu" dedi. Antalya'nın önceki yıllarda da sınava hazırlanan öğrencileri ağırladığını aktaran Kavaloğlu, "Ancak özellikle bu yıl yeni bir rekor kırdık. Okullar öğrencilerini hem güzel bir ortamda sınav kampına sokuyor hem de onlara küçük bir tatil imkânı sunuyor. Oteller de öğrencilerin sınavlarına daha rahat çalışabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU