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Son dakika haberi: Dışişleri'nden flaş açıklaması! 'Yavuz' G ruhsat sahasına intikal etti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'deki görevine devam eden 'Yavuz' sondaj gemisi ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz Cuma günü Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir."

Giriş Tarihi: 19.1.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Dışişleri'nden flaş Doğu Akdeniz açıklaması! 'Yavuz' G ruhsat sahasına intikal etti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'deki görevine devam eden 'Yavuz' sondaj gemisi ile ilgili açıklama geldi.

YAVUZ 'G' RUHSAT SAHASINA İNTİKAL ETTİ

Dışişleri Bakanlığı, "Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz Cuma günü Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir. Bu sahada adanın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de hakları vardır. Burada petrol ve doğalgaz bulunması halinde iki tarafta gelirleri birlikte paylaşacaktır."

'Yavuz' sondaj gemisi yeni görevine başlıyor
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Son dakika haberi: Dışişleri'nden flaş Doğu Akdeniz açıklaması! 'Yavuz' G ruhsat sahasına intikal etti
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