2019’da ihracata 3.2 milyar destek

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BUGÜN NELER OLDU

TiBakanı Ruhsar Pekcan, ihracata yönelik devlet yardımları açısından 2019'un 'altın yıl' olduğunu ifade ederek, "Destek bütçesinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdık ve 3.2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık. 2020'de ihracatçımıza mal ve hizmet ihracatı için 3.8 milyar liralık destek sunacağız" dedi. 1 Ocak'tan itibaren ihracat destek başvurularını Destek Yönetim Sistemi üzerinden aldıklarını belirten Pekcan, bakanlığın verdiği desteklere değindi. Ur-Ge Projesi ile firmaların üç aşamalı projelerinin masraflarının yüzde 75'ini karşıladıklarını belirten Pekcan, Turquality kapsamında 685 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını söyledi. Pekcan ayrıca, yurtdışı ofis kiraları ve tanıtım faaliyetlerine 170 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.