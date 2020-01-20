Altın fiyatlarında son dakika… 21 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde piyasalardaki değişimler nedeniyle çeyrek altın fiyatlarının yükselmesinden sonra ilgi gram altına yönelmiş durumda. Özel olarak hazırladığımız haberimizde 21 Ocak Salı gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen detaylı anlık altın fiyatlarını, dolar alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 OCAK SALI)

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altından sonra gram altın yer alır. Özellikle altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de oldukça arttı. Gram altın bugün 298,17 TL'den alınırken 298,25 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde birikim alanındaki bir numaralı tercihtir. Evlerde biriktirilen altınların yüzde 90'u çeyrek altındır. Bugün 474,01 TL'den alınan çeyrek altın 484,73 TL'den satılıyor.