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Altın fiyatlarında … 21 Ocak gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Sabah saatlerinde konusundaki araştırmalar da artıyor. bilgilerine göre özel olarak hazırladığımız haberimizde 21 Ocak güncel altın fiyatları hakkındaki son gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Toplumsal değerler ve özellikler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, güncel gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 06:58 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika… 21 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde piyasalardaki değişimler nedeniyle fiyatlarının yükselmesinden sonra ilgi gram altına yönelmiş durumda. Özel olarak hazırladığımız haberimizde 21 Ocak Salı , çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen detaylı anlık altın fiyatlarını, dolar alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 OCAK SALI)

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında çeyrek altından sonra gram altın yer alır. Özellikle altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de oldukça arttı. Gram altın bugün 298,17 TL'den alınırken 298,25 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde birikim alanındaki bir numaralı tercihtir. Evlerde biriktirilen altınların yüzde 90'u çeyrek altındır. Bugün 474,01 TL'den alınan çeyrek altın 484,73 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatlarında son dakika… 21 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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