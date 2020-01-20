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ve 2020 ne kadar? ücret ve AGİ zammı maaş tablosu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2020 ve zam oranları açıklanmıştı. Türkiye’de 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren net ve brüt ücretlerle birlikte, (AGİ) tablosuna göre evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı ücretler belli oldu. Buna göre, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL ücret desteği verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında ise vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. Peki Net brüt Asgari ücret ve 2020 ? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:49 ABONE OL
Asgari ücret ve 2020 AGİ ne kadar? 2020 Net Brüt Asgari ücret ve AGİ zammı maaş tablosu

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve çalışmayan vatandaşı ilgilendiren ve 2020 zam oranları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda evli, bekar, çocuklu vatandaşların alacağı zam miktarı komisyon tarafından belirlenmiş ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Öte yandan, ücret tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülke ekonomisi göz önünde bulundurulur. Heyecanla beklenen ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Peki Asgari ücret ve 2020 ? 2020 Net Brüt ? En düşük ve en yüksek AGİ zammı maaş tablosu! İşte merak edilen detaylar…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan, ve AGİ zam oranları merak ediliyor. Haberimizde; Yeni Asgari ücret oranı ile en düşük ve en yüksek 2020 AGİ ücretlerine bakabilirsiniz.

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Asgari ücret ve 2020 AGİ ne kadar? 2020 Net Brüt Asgari ücret ve AGİ zammı maaş tablosu
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