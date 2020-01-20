Asgari ücret ve 2020 AGİ ne kadar? 2020 Net Brüt Asgari ücret ve AGİ zammı maaş tablosu

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve çalışmayan vatandaşı ilgilendiren Asgari ücret ve 2020 AGİ zam oranları belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda evli, bekar, çocuklu vatandaşların alacağı zam miktarı komisyon tarafından belirlenmiş ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Öte yandan, ücret tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülke ekonomisi göz önünde bulundurulur. Heyecanla beklenen ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Peki Asgari ücret ve 2020 AGİ ne kadar? 2020 Net Brüt Asgari ücret ne kadar? En düşük ve en yüksek AGİ zammı maaş tablosu! İşte merak edilen detaylar…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR?

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan, 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranları merak ediliyor. Haberimizde; Yeni Asgari ücret oranı ile en düşük ve en yüksek 2020 AGİ ücretlerine bakabilirsiniz.