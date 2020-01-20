Dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ocak canlı dolar alış ve satış fiyatları!

Ekonominin en önemli denge taşlarından birini oluşturan dolar fiyatları güncel olarak vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Hem kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hem de yatırım amacı ile kullanılan döviz kuru alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Faiz kararının açıklanması işe birlikte bu durumun nasıl etkileneceğini merak eden vatandaşlar arama motorlarında "Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu?" araştırması yapıyorlar. Buna göre; haberimizin içeriğinden 20 Ocak dolar fiyatları bilgisine ulaşabilir, detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

DOLAR BUGÜN NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Güncel dolar fiyatlarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!