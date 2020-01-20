Hayat pahalılığı listesinde İstanbul 325’inci sırada

Dünya şehrilerinin yaşam maliyetleri açısından sıralayan pahalılık listesinde Türkiye'nin büyük şehirleri en ucuz yaşanabilecek şehirler arasında yer aldı. Kullanıcılardan gelen bilgiler doğrultusunda hayat maliyeti endeksi oluşturan Numbeo'nun 440 dünya şehrinin yer aldığı değerlendirmesinde mağaza ve restoran fiyatları, ulaşım maliyetleri, elektrik-su vb. giderler ve nüfusun alım gücü gibi kriterler dikkate alınıyor. Konut satın alma ve kiralama maliyetleri ayrı bir kategoride değerlendirildiği için kriterler arasında yer almıyor. Listede İsviçre, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu şehirler sıralamasında başı çekmeye devam ediyor. İlk beş sıradaki şehirler Zürih, Basel, Lozan, Cenevre ve Bern olarak sıralandı. Şehirlerin yaşam maliyetleri açısından kıyaslandığı listede Türkiye'den 5 şehir de yer aldı. İstanbul listede 325'inci sırada yer aldı. Bursa 360'ıncı sırada yer bulurken, Ankara 362'nci, İzmir 377'nci, Antalya 387'nci oldu. İlk 10'da yer alan diğer şehirler ise Norveç'ten Stavanger, Oslo, Tronheim, İzlanda'dan Rejkavik ve yine Norveç'ten Bergen oldu. Pahalılık sıralamasında en sonda yer alan, yani en ekonomik yaşama maliyetine sahip şehir ise Hindistan'dan Thiruvananthapuram oldu.

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