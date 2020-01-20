Hedef milyon dolarlık turcorn’lar çıkarmak

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak" dedi. Silikon Vadisi'nden 38 milyon dolarlık yatırım alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar-Ge merkezini ziyaret eden Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettik. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi de girişimciliğin desteklenmesiydi. Türkiye'de girişimciliği yüzde 90 oranlarında kamu destekliyor. Bunun değişmesini, özel sektörün yeni filizlenen girişimlere yatırım yapmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, iktidarları döneminde geliştirilen projeler olduğunu hatırlatan Varank, "Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz. Bunlara İngilizce'de Unicorn deniyor. Biz bunlara Turcorn diyoruz. Önümüzdeki dönemde Turcorn çıkarma hedefimizde böyle girişimlere çok iş düşecek. Melek yatırımcılar, risk sermayedarları ve özellikle finans sektörü yatırımcı rolleriyle daha fazla ön plana çıkmalı. Onları ekosistemin etkin paydaşları haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.