Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları! 20 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın...

Ülkemizde dolar ($) ve eurodan (€) bağımsız olarak en fazla talep gören yatırım aracının altın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evlerde biriktirilen altınlar genelde çeyrek altındır. 20 Ocak Pazartesi altın ne kadar oldu? Altın aynı zamanda ülkemizdeki düğünlerin vazgeçilmezi olmazsa olmazı arasında yer alır. Yeni yılın ilk günlerinden beri yükselerek devam eden altın fiyatlarından son dakika gelişmeleri, güncel fiyatları ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

20 OCAK PAZARTESİ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Hem yatırım alanında kendinden söz ettiren gram altın hem de düğünlerde gelin ve damada hediye ediliyor. Bugün gram altın 295,28 TL'den alınırken 295,35 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Bugün 470,88 TL'den alınan çeyrek altın 481,44 TL'den satılıyor. Ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altın olan çeyrek altın aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır. Yastıkaltı birikim aracı olan çeyrek altının artışı sürecek mi?