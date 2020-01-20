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Kapalıçarşı'dan ! 20 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve ...

Haftanın ilk iş günü olan 20 Ocak Pazartesi günü hakkında bilgileri de peş peşe geliyor. Özellikle piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünyanın her bölgesinde farklı kültürler farklı yaşam tarzları vardır, toplumun kendine has özellikleri, ortak değerleri kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir, bu nedenle birikimci kişiler altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip eder.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 08:38 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları! 20 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın...

Ülkemizde dolar ($) ve eurodan (€) bağımsız olarak en fazla talep gören yatırım aracının altın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evlerde biriktirilen altınlar genelde çeyrek altındır. 20 Ocak Pazartesi altın ne kadar oldu? Altın aynı zamanda ülkemizdeki düğünlerin vazgeçilmezi olmazsa olmazı arasında yer alır. Yeni yılın ilk günlerinden beri yükselerek devam eden altın fiyatlarından gelişmeleri, güncel fiyatları ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

20 OCAK PAZARTESİ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son dönemde fiyatlarının artmasından sonra vatandaşların yeni gözdesi oldu. Hem yatırım alanında kendinden söz ettiren gram altın hem de düğünlerde gelin ve damada hediye ediliyor. Bugün gram altın 295,28 TL'den alınırken 295,35 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Bugün 470,88 TL'den alınan çeyrek altın 481,44 TL'den satılıyor. Ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altın olan çeyrek altın aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır. Yastıkaltı birikim aracı olan çeyrek altının artışı sürecek mi?

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