Oto için 41 milyar TL kredi kullanıldı

BUGÜN NELER OLDU

OTOMOTİV pazarındaki yüzde 23'lük daralma, kredi kullanımına da yansıdı. 2019 sonu itibari ile otomobil satın alımında banka ve finansman şirketlerinden kullandırılan taşıt kredisi stoğu 41 milyar TL civarında gerçekleşirken, 20 Milyar TL'si sadece finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. 2018'in aynı dönemine göre finansman şirketleri kredi stoğu yaklaşık yüzde 27 daraldı.ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, 2020'de yeni ve ikinci el araç pazarının artmasıyla birlikte, taşıt kredisi kullanımlarının ve kredi stok büyüklüğünün de yükselmesini beklediklerini söyledi. Irmak, stok büyüklüğünün 25-30 Milyar TL bandına oturmasını beklediklerini kaydetti.