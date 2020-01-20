Porsiyon küçüldü fiyat arttı

Yüksek enflasyonun yarattığı girdi maliyetlerini bahane edip fiyatlara hızla zam yapan resoran ve kafeler, eylül itibariyle düşüşe geçen enflasyonu görmezden gelip kar etmek adına porsiyonları da küçültünce vatandaşı isyan ettirdi. Tüketicinin cebinden çıkan para ortalama yüzde 20-25 oranında arttı. Alışveriş merkezlerinin yemek katlarındaki zincir restoranların müşterileri, uygun fiyata karınları doydukları için tercih ettikleri restoranların hem fiyatları artırdığını hem de porsiyonları küçülttüğünü, bu yüzden masadan ya aç kalktıklarını ya da doymak için daha fazla para harcadıklarını belirtiyor. Şikayet siteleri de küçülen porsiyonlardan şikâyet eden müşterilerin mesajlarıyla dolu. Bugün porsiyonu küçülen bir salatanın en az 25, derin bir tabağın ortasına yerleştirilen ve içerisinde et, balık, tavuk gibi herhangi bir protein grubu ürün bulunmayan bir porsiyon makarnanın ise 28-35 lira arasında satıldığı restoranların boğazı görenlerinde ise fiyat 100 lirayı buluyor. Bazı restoranlarda ise bir porsiyon ana yemeğin fiyatı 150 lirayı aşıyor.



GERİ ADIM ATMIYORLAR

Görüştüğümüz restoran çalışanları müşterilerin fiyatlar ve porsiyonlarla ilgili şikâyette bulunduklarını ancak işletme sahiplerinin geri adım atmadığını belirtiyorlar. Restoran mutfaklarında çalışan aşçılar ise artan maliyetler nedeniyle kendilerine gelen talimat çerçevesinde porsiyonları küçülttüklerini söylüyor. Bir balık restoranı çalışanı, "Genellikle restoranımızda şirket yemekleri olur. Geçen yıl 4 kişilik fiks bir menüye 1.000 lira ödeyenlerin bu yıl ödedikleri rakam 1.500 lira" diye konuştu.



SABİT GİDER KISINTISINA GİDİYORLAR

TURIZM Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, yaklaşık 3 yıldır işletmelerin enflasyonla mücadele ettiğini, fiyatların da enflasyona paralel güncellendiğini söyledi. Enflasyon üzerinde bir artışın söz konusu olmadığını dile getiren Demirer, "Aksi bir artış, tüketici talebini azaltacağı için hiçbir restoran bu yöntemi tercih etmez. 3 yıldır fiyatlara enflasyonun altında zam yapılıyor. İşletmeler kaliteden ödün vermemek adına malı nasıl daha uyguna alırız ya da sabit giderleri nasıl daha fazla kısabiliriz diye formül arıyor" dedi. Demirer, işletmelerin hedef cirolarını yakalamalarına rağmen kârlılık yakalayamadıklarının altını çizdi.



VATANDAŞ UCUZ MENÜYE KAYDI

ÖZELLIKLE kapıya sipariş yemek servislerini kullanan ve ağırlıklı öğrencilerden oluşan tüketici grubu, yükselen fiyatlar yüzünden hızla kampanyalı ya da promosyonlu ürünlere geçiyor. Pizza, hamburger, lahmacun ve çiğ köfte menüleri fiyatı yüzünden en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, "Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar daha uygun fiyatlı olan kampanyalı ya da promosyonlu ürünleri satın alıyor. Genellikle fast food firmaları bu tip menülerle müşteri çekiyor" diye konuştu.