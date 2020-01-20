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Savunma Ar-Ge’si ticarileşiyor

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Savunma Ar-Ge’si ticarileşiyor
BILIŞIM Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'de savunma sanayisinde edinilen bilgi birikiminin ticarileşmeye başladığını belirterek, "Bu birikimi ve ticari gücü sivil teknoloji alanına geçirmek istiyoruz. Sivil teknolojilerde belirlediğimiz kümelenmelerin her birinin başına bir 'çıpa şirket' koymayı planlıyoruz" dedi. İbrahimcioğlu, şöyle konuştu: "Bu ekosistemin altında haberleşme, sensörler, görüntü işleme, 3B teknolojiler, batarya teknolojileri gibi alanlar olacak. Türkiye'de birçok "start-up"a ve yeni girişimciye olanak sağlayacak alanlar açılacak. Akıllı bölgelerde oluşturulmaya çalışılan mobilite ekosistemi akıllı şehrin en önemli parçalarından biri olacak."
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Savunma Ar-Ge’si ticarileşiyor
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