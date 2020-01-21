BES’te fon büyüklüğü 120 milyar lirayı geçti

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam fon büyüklüğü 120 milyar lirayı aştı. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 874 bini geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 10 Ocak 2020 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 874 bin 196'yı bulurken, toplam fon büyüklüğü 120 milyar 849 milyon liraya ulaştı. Toplam fon büyüklüğünün 103 milyar 270 milyon lirası katılımcılardan gelirken 17 milyar 578 milyon lirası ise devlet katkılı fondan geldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 10 Ocak 2020 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 384 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü 8 milyar 315 milyonu geçti. OKS'de çalışan sayısı ise 5 milyon 84 bin 486 oldu.