Cumhuriyet iftira için 17 yıllık araziye sarıldı

Yalan haberleriyle algı manipülasyonunda bir numara olan Cumhuriyet gazetesi bu kez de ekonomide yıpratamadığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 17 yıllık arazi üzerinden iftira atmaya kalktı. Gazete, 2003'te Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın Arnavutköy'de aldığı, kaç kez gazetelerde haber olan, fotoğrafları dahi yayınlanan köy tapulu araziyi diline doladı. Bakan Berat Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel, yaptığı açıklamayla gazetenin iftirasına cevap verdi. Hukuki süreç başlatacaklarını bildiren Özel, haberin tamamen algıya dönük olduğunu belirterek, "Haber verme" kastından ziyade birtakım afaki yorumlarla gerçeklerin bağlamından kopartıldığına dikkat çekti. Özel,"Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet prefabrik ev yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Bitişik arsa Sayın Bakan'ın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003'te alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Ön yargılı muhabire, bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın gerçeği ve süreç anlatılmasına rağmen gerçekler bilinçli olarak bağlamından kopartılmıştır" açıklaması yaptı. Son günlerde Kanal İstanbul tartışmalarının bilinçli bir şekilde, sanki rant projesiymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu kaydeden Özel, "Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir mazisi olan söz konusu bu arsa ile ilgili yapılan iftiralara karşı tüm hukuki yolları kullanacağımızı, yalan ve algıya asla teslim olmayacağımızı duyururuz" dedi.

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