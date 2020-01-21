Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault oldu! LVMH CEO'su Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü Amerikan iş dergisi Forbes'a göre, dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, son birkaç yıldır dünyanın en zengin insanı olarak kayıtlara geçiyordu. Bu unvan dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'a geçti. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu. Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu.

Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. Cuma günü itibariyle ise Amazon'un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH'nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.

Amazon hisselerinde yaşanan gerileme ile 56 yaşındaki Bezos'un kişisel serveti 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geldi. LVMH hisselerinin artması ile de Fransız iş insanı Arnault'un kişisel serveti 1,9 milyar dolar artış gösterdi. Forbes'e göre Arnault'un şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu.

Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.

Arnault, 2012'de Fransa'da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.

70 yaşındaki Arnault'un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.