Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bu sene 150 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda, Türk mobilyası adına yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmasını beklediklerini söyledi. Başkan Mustafa Balcı, "Dünyanın en kapsamlı ve prestijli mobilya fuarlarından biri olan İMOB, 16. yılında da başta Türkiye olmak üzere Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Britanya Krallığı, Japonya, Fransa, Vietnam, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı ülkelerden pek çok markayı ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Yani dünyanın gözü bu fuarda olacak" diye konuştu.Mustafa Balcı, "MOSDER olarak mobilya sektöründe hizmet veren üye markalarımızla Türkiye ekonomisini üretim ve ihracatla desteklemeye devam edeceğiz. Küresel pazarda daha çok yer almayı öncelikli hedeflerimizden biri sayıyoruz. İMOB Fuarı'nda iç ve dış pazarlardaki ziyaretçiler ve satın almacılar ile tek çatı altında buluşmak, onlarla bağlantı kurmak ve piyasa eğilimlerini gözlemlemek ekonomimize oldukça katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı."Bu yılın başında KDV indiriminin mobilya alışverişlerinde yüzde 8'e düşmesiyle sektörümüz ciddi anlamda bir rahatlama yaşadı" diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "21 ve 26 Ocak tarihlerinde mobilya dünyasının kalbi CNR'da atacak.Markalarımız en yeni modellerini fuarda sergileyecekler. Evlilik hazırlığında olan çiftleri ve evini yenileyecek olan vatandaşlarımızı da mutlaka CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'ne bekliyoruz. Çünkü bu kadar çok marka ve ürün çeşitliliğini bir arada bulmak için fuar büyük bir fırsat olacak. Ayrıca KDV indiriminin yansımalarını da vatandaşlarımız fuarda görecekler" diyerek sözlerini noktaladı.

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