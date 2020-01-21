“Ekonominin istikrarı sigortacılığı büyütecek”

BUGÜN NELER OLDU

Türk sigorta sektörü ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen direncini sürdürüyor. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin pozitif ve istikrarlı bir görüntü çizeceğini ve bunun sigorta sektörüne olumlu yönde etkisi olacağını ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, sigorta sektörüne güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Stahl, 2018 gibi zorlu bir yıldan sonra 2019'un daha dirençli bir seyir izlediğini söyledi. Kurdaki dengelenmenin şirket öngörülerini karşıladığının altını çizen Stahl, "Türkiye'de yerleşik bir reasürans şirketi olarak istikrarlı şekilde büyüyor ve 2019'da da hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullundı.