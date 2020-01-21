Merkez Bankası kâr payı avansı dağıtımına başladı

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MERKEZ Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamı kâra katılarak dağıtılacak. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Bankanın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi. Daha sonra yapılan açıklamada, 35.2 milyar TL tutarındaki TL kâr payı avans tutarının ve 5.3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığı bildirildi. ANKARA