Rahat bir emeklilik için BES

2013yılında %25'lik devlet katkısı uygulamasının yürürlüğe girmesini takiben büyük bir ivme yakalayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 17'nci yılına giriyor. Otomatik Katılım'la beraber 125 milyar liraya ulaşan toplam fon büyüklüğünün Türk ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, rahat bir emekliliğe giden yolda BES'in önemi hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 80 yıla hızla yaklaşıyor. Özellikle uzun dönemde sunduğu avantajlarla emeklilik döneminde rahat etmek isteyen vatandaşlarımız için hesaplı ve güvenli bir seçenek sunuyor. Aylık ufak tasarruflar ile uzun dönemde büyük birikimlere sahip olmanın mümkün olduğu bir sistem. Emeklilik döneminde yaşanabilecek finansal kaygıların önüne geçebilmek için kişilerin uygun bir BES planına geçerek birikim yapmaya başlaması gerekiyor."Bireysel emekliliğin değerinin, sistemden emekli olan bireylerin sayısı arttığı zaman toplum tarafından daha iyi anlaşılacağını belirten Öztürk, henüz genç bir sistem olan BES'ten emekli olmaya hak kazananların sayısının her yıl katlanarak yükseleceğini dile getirdi. 2017 yılında 64 bin, 2018 yılında 89 bin ve 2019 yılında 113 bin kişinin tam devlet katkısı ile emeklilik hakkı kazandığını ifade eden Öztürk, "2018 yılında bir önceki yıla göre emekli sayısında %41'lik artış görüyoruz. 2019 yılında ise bu artış oranı %49. Siz ne kadar tanıtım yaparsanız yapın, en tesirli ve doğru iletişimi sistemi tecrübe eden ve faydasını deneyimleme şansı yakalayan katılımcılar yapıyor. Önümüzdeki dönemde sistemin meyvelerini daha fazla katılımcının toplayacağını ve bu avantajlı birikim aracının faydasının çok daha geniş bir kitle tarafından fark edileceğini söyleyebiliriz. "Kampüs Plan, Halk Plan, Ayrıcalıklı Plan, KOBİ-Esnaf Plan ve Çalışkan Ev Hanımları Planı gibi her eve ve her cebe uygun aylık katkı modelleriyle kolay anlaşılabilir, avantajlı bir bireysel emeklilik tecrübesi sunan Halk Emeklilik, hayata geçirdiği tasarrufhareketi. com.tr websitesinde rahat bir emeklilik için birikim yapmayı kolaylaştıracak yöntemleri paylaşıyor. BES Derece platformu ise BES'te yapılabilecek birikimleri önceden hesaplamak için kolay bir çözüm sunuyor.

