Ruhsat fotoğrafından Şipşak poliçe teklifi

RaySigorta, oto sigortalarında fark yaratacak yeni bir uygulama ortaya koyuyor. Konuyla ilgili teknik altyapı çalışmalarını tamamlayan ve özel bir program oluşturan Ray Sigorta, ŞipŞak uygulaması ile sadece ruhsat fotoğrafı üzerinden müşterilerine kasko ve trafik sigortası teklifi gönderiyor. Hem kapsamı hem de kullanılan süreçlerle sektörde bir ilk olan uygulama, kasko ve trafik sigortası süreçlerini çok daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. Geliştirilen program sayesinde gönderilen ruhsat fotoğrafı dijital ortamda taranıyor ve poliçede yer alan bilgiler yakalanarak otomatik bir şekilde müşteriye yönelik en iyi kasko ya da trafik sigortası teklifi oluşturuluyor. E-posta ile gönderilen ruhsat fotoğrafına cevap yine e-posta üzerinden hızlı bir şekilde veriliyor. Buna ek olarak, sigorta yaptırmaya karar veren müşteriler, kredi kartı ile ödeme yapabilecekleri 3D güvenli ödeme platformuna yönlendiriliyor. Ray Sigorta'nın bu hizmeti SBM veya Ray Sigorta kaydı olan tüm yenilemeler ve geçerli ruhsatı olan ikinci el araçları kapsamına alıyor. Ray Sigorta olarak verdikleri hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına ve çağın gerekliliklerine paralel olarak sürekli gözden geçirdiklerini ifade eden ve yeni uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Tek fotoğrafla poliçe teklifi uygulaması ekibimizin titiz bir çalışmasının ürünü" şeklinde konuştu.

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