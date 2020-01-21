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’ta nükleer için başka tedarikçi olabilir

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Sinop’ta nükleer için başka tedarikçi olabilir
ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop'a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir" dedi. Dönmez ayrca, geçen yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62'ye ulaştığını belirterek, 2018'e göre yüzde 13'lük bir artış olduğunu kaydetti.
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Sinop’ta nükleer için başka tedarikçi olabilir
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