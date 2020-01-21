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haberi: Emekliye 1250 TL banka promosyonu müjdesi! 2020 Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Bankaların emekliye promosyon rekabeti kızışırken, haberleri de peş peşe geliyor. Ocak zammı ile beraber gözler bankaların promosyon ödemelerine çevrildi. Bankaların bu ödemeleri çeşitli şartlar ve duruma göre farklılık göstermekle beraber, emekli banka promosyun ücreti de 1250 TL'ye kadar çıktı. Peki, 2020 Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, sağladığı avantajlar neler? İşte, bankaların emekli promosyon ödemeleri kampanyaları...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekliye 1250 TL banka promosyonu müjdesi! 2020 Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

haberi... Milyonlarca emekliye banka promosyonu müjdesi! Ülke genelindeki milyonlarca emekli, ocak zammı ile maaşlarına kavuşurken gözlerini bankaların promosyon ödemelerine çevirdi. Bilindiği üzere, emeklilerin büyük bir bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu alacak. Durum böyle olunca da, bankaların bu rekabeti giderek kızıştı. Kendileri için en avantajlı kampanyanın nerede olduğunu öğrenmeye çalışan vatandaşlar, ''2020 Bankaların emekli promosyon ödemeleri ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya çoktan başladı. İşte, 2020 yılı için banka banka emekli promosyon ödemeleri, şartları ve avantajları hakkındaki son dakika bilgileri...

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Son dakika haberi: Emekliye 1250 TL banka promosyonu müjdesi! 2020 Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?
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