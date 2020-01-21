Son dakika haberi: Emekliye 1250 TL banka promosyonu müjdesi! 2020 Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar?

Son dakika haberi... Milyonlarca emekliye banka promosyonu müjdesi! Ülke genelindeki milyonlarca emekli, ocak zammı ile maaşlarına kavuşurken gözlerini bankaların promosyon ödemelerine çevirdi. Bilindiği üzere, emeklilerin büyük bir bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu alacak. Durum böyle olunca da, bankaların bu rekabeti giderek kızıştı. Kendileri için en avantajlı kampanyanın nerede olduğunu öğrenmeye çalışan vatandaşlar, ''2020 Bankaların emekli promosyon ödemeleri ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya çoktan başladı. İşte, 2020 yılı için banka banka emekli promosyon ödemeleri, şartları ve avantajları hakkındaki son dakika bilgileri...