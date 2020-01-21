TEKNOFEST Gaziantep’te

T3 Vakfı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in bir yıl İstanbul'da bir yıl da Anadolu'da bir şehirde yapılacağını açıkladı. 2020 için seçilen şehir ise Gaziantep oldu. 2021'de 4'üncü TEKNOFEST'in yine İstanbul'da yapılacağını bildiren Bayraktar, 2020 TEKNOFEST'te tüm sivil alanlarda yarışmaların yer alacağını söyledi.Gaziantep'de yapılacak olan üçüncü TEKNOFEST toplantısına Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar da katıldı. TEKNOFEST hakkında konuşan Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te ilk kez çok sayıda yeni yarışma düzenleneceğini açıkladı. Kacır, "Gaziantep'in sanayici kimliğine çok yakışacak yeni yarışmalar var. Bu yarışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine adım adım yaklaştığını görüyoruz" diye konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kent olarak TEKNOFEST nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Zaman bilgi, teknoloji diyor. Maalesef sanayi devriminin ucundan geçtik ama önümüzde bilgi adına kocaman bir dönem var. Bu hamle bize yeni umutlar ve yeni bir gelecek vadediyor. Biz artık büyük ekosistemin pazarı olamayız. Tarih bize üretmenin farz olduğunu emrediyor. Daha önce tüm odalarımızla kentin gelişmesi için çalışmalar yapıp raporlaştırmıştık. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. Bu festival bizim için büyük bir fırsat olacak" dedi. Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020'de 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon, Tarım Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarım ve Jet Motor Tasarım Yarışmaları da yer alacak.Türkiye'de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2020Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.HAVACILIKTAN otomotive, yapay zekâdan simülasyona kadar geniş bir yelpazede düzenlenen teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17 bin 373 takım başvurmuştu. 2 bin finalist takım 10 bin yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

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