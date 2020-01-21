“Türk Nippon Sigorta olarak 2020 yılında da yolumuza aynı heyecanla devam ediyoruz”

Geçtiğimiz 2019 yılı için sektörel değerlendirmelerde bulunan, Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta olarak, planladığımız yıl sonu hedef ve stratejilerimize ulaştık. Bu sonucun şirketimiz için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında da yeni hedeflerimiz için yolumuza devam edeceğiz" dedi. Geride bıraktığımız 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2019 yılında, 2018 yılına göre özellikle kasko ve trafik branşlarında gözle görülür şekilde yavaşlama yaşandığını aktardı. Geçen sene başlayan ve etkilerini bu sene de gördüğümüz kurlardaki değişimin, enflasyon nedeniyle yükselen piyasa fiyatları ve alım gücündeki düşüşün sigortalılık oranlarını olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Pamukçu, "Her ne kadar ekim sonu sektör istatistiklerine göre, kara araçları branşında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21'lik bir büyüme görülse de, geçen yıldan bu yana yaklaşık 170 binden fazla araç kasko sigortasını yaptıramamış ve bu rakama, satılan yeni araç sayısı da eklendiğinde kaskosuz araçların daha da yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir.

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