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Yusufeli Barajı’nda son düzlüğe girildi

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Yusufeli Barajı’nda son düzlüğe girildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi. Barajın işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Pakdemirli, "Yusufeli Barajı ve HES, bütçeye yılda 1.2 milyar TL katkıda bulunacak. Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının da ekonomik ömrünü uzatacak baraj, kendisini 7 senede amorti edecek" dedi. ANKARA
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Yusufeli Barajı’nda son düzlüğe girildi
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