Emekli maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 SGK zamlı emekli ve memur maaş farkları sorgulama

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar buna göre belirlenen zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak şeklindeki araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Ücretlerin kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatmaya devam ediyor. Henüz ilk günlerini yaşadığımız 2020 yılında ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil memurun alabileceği en düşük ücret ise 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıkartıldığı vatandaşlara bildirilmişti. Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6.49 oranında artış yapılacağı da bilgisi verildi. Peki, 2020 zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? , hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Bilindiği üzere bu ücretler kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Haberimizin devamında zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatırılıyor sorusunun yanıtına ulaşabilir kendi tahsis numaranıza göre maaşınızın yatırılacağı tarihi öğrenebilirsiniz...

İşte detaylar...