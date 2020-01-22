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Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri: 22 Ocak bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek ne kadar?

Güncel piyasalara hakim olan yükseliş yerini düşüşe bırakırken son dakika hareketlilikleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 22 Ocak 2020 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:06 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri: 22 Ocak bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasalar için üçüncü işlem günü yaşanırken, düşüş içerisine girdi. Bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok takip ettiği konular arasında üst sıralarda yer ediniyor. Bu bağlamda, son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satış fiyatlarının Ocak ortası itibarı ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. 22 Ocak 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 22 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 22 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikleri: 22 Ocak bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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