Antalya’da 105 kongre düzenlenecek

ACE of MICE Fuarı'nda yer alan Antalya Kongre Bürosu 2020 yılına dair çalışmalarını açıkladı. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, bu yıl Antalya'da 105 kongre düzenleneceğini belirterek, "Bu kongrelerin 13'ü uluslararası olacak" diye konuştu.Antalya'nın daha önce birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatan Gül Ege, "Bu yıl da mart ayında siyaset dünyasının liderlerini ağırlayacağı Diplomasi Forumu'nda bir kez daha kendini kanıtlayacak" diye konuştu. Kasım ayında dünyanın en önemli kongre fuarlarından IBTM World'de Avrupalı ziyaretçilerin yeniden Antalya destinasyonuna ilgisinin artmaya başladığını gördüklerini anlatan Gül Ege, kongreler konusunda eski rakamlara dönüş açısından alınacak çok yol olduğunu ifade etti.Kitle turizmine göre kongre turistinin 3-4 kat daha fazla harcama yaptığına dikkat çeken Gül Ege, şöyle devam etti: "Kongre turistleri geldikleri kentte ortalama 3-4 gün kalıp günlük 600 ile 2 bin 500 euro arasında harcıyor. Kongrelerin ve iş toplantılarının gün sayısı arttıkça kentteki oteller, restoranlar, kültür sanat mekânları ve müzeler de kongreler için gelen turistlere ev sahipliği yaparak, kentin ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor. Antalya Kongre Bürosu olarak, kongre turizmi için atılacak tüm adımlarda desteğe hazırız."

BUGÜN NELER OLDU