Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

Baymak CEO'su Ender Çolak yaptığı yazılı açıklamada, zorlu bir yılı büyük başarıyla tamamladıklarını belirterek, "2017 yılında 527 milyon TL seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon TL'ye taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon TL'ye ulaştı. Diğer bir deyişle son iki yılda büyümemiz yüzde 60'ı buldu. Türk sanayisiyle özdeşleşmiş bir marka olarak, üretmekten asla geri durmuyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019 yılında yüzde 12'lik artışta 225 bin adede çıkardık. Bunun yanında, termosifon ve boyler hatlarımızdaki yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak ayrıca şu değrlendirmelerde bulundu:

"Yoğuşmalı kombide pazardaki yüzde 25'e yakın bir daralma öngörümüze karşın pazar payımızı artırarak yüzde 13,4 seviyesine taşıdık. Geçtiğimiz yıl içinde adetsel olarak klima satışlarımızı yukarı çekerken, satış adedimiz de 56 bini aştı. Bu alandaki pazar payımızı da yüzde 6,7 seviyesinden, yüzde 8,4'e çıkarmayı başardık. Dünya iklimlendirme sektörünün en hızlı büyüyen iş kolları arasında yer alan ısı pompasında da Türkiye'de öncü konumdayız. Çatı şirketimiz BDR Thermea'nın da teknoloji gücüyle bu alanda adetsel olarak yüzde 19, cirosal olarak ise yüzde 143 büyüdük; bununla birlikte pazar payımızı da yaklaşık bir puan artırdık."