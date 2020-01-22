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Borçlanma faizi 3 yıl sonra tek hane

Ekonomideki toparlanma, Merkez Bankası'nın indirimleri ve 2020'ye ilişkin olumlu beklentiler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği üç aylık ihaleye yansıdı. Üç ay vadeli kuponsuz Hazine Bonosu ihracında faiz yüzde 9.59 oldu. Böylece, Hazine, 2 Ocak 207'den bu yana ilk kez tek hane faizle borçlandı. Aynı zamanda 27 Eylül 2016'dan bu yana en düşük borçlanma faizine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Borçlanma faizi 3 yıl sonra tek hane

Hazine'nin üç ay vadeli ihalelerinde faiz 13 Ağustos 2018'de yüzde 24.28, 7 Temmuz 2019'da yüzde 22.25 ve 21 Ekim 2019'da ise yüzde 14 olarak gerçekleşmişti. Faiz son düzenlenen ihaleye göre 4.41 puan, 13 Ağustos'taki ihaleye göre ise 14.69 puan geriledi. Hazine'nin faiz yükü ise 21.6 milyon liradan 9 milyon liraya indi. Dün düzenlenen ihaleye 3 milyar 858 milyon liralık teklif gelirken, net satış 398 milyon TL oldu. Ayrıca kamu kurumlarına 100 milyon TL, piyasa yapıcılara ise 1.5 milyar TL satış yapıldı. Tek hane faiz borsaya da dün yine rekor kırdırdı. Endeks 123 bin 804 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

EXİMBANK TL FAiZİNİ 7.95'E ÇEKTİ
TÜRK Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırılan TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 8.79'dan 7.95'e çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın 2019'da ihracatçılara 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığını söyledi.

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Borçlanma faizi 3 yıl sonra tek hane
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