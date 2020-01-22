Emeklinin promosyonu için şubatta masaya oturuluyor

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek. SGK, 13 milyon emekliye bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.