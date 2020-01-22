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’tan 1 milyarlık beş ihale

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Emlak Konut’tan 1 milyarlık beş ihale
Emlak Konut GYO, toplam 1 milyar lira değerindeki beş arsasını ihale etmeye hazırlanıyor. İstanbul'da bulunan BakırköyŞevketiye, Beşiktaş-Ortaköy ve Küçükçekmece Bizim Mahalle projesinin 1'inci etabındaki arsayı gelir paylaşım modeliyle ihaleye çıkarmayı planlayan şirket, Zekeriyaköy'deki Köy projesinden kısmi tasfiye ettiği arsa ile Ankara'daki Saraçoğlu arsası için de anahtar teslim modelini uygulamayı planlıyor.

5.1 MİLYARLIK HEDEF
Emlak Konut GYO 2020 yılı hedeflerini de açıkladı. Şirket, bu yıl devam eden ve geliştirilmesi hedeflenen projeler kapsamında toplam 640 bin 371 metrekarelik alanda 5.1 milyarlık satış ve 1 milyar 125 milyon liralık net kâr hedefliyor.
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Emlak Konut’tan 1 milyarlık beş ihale
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