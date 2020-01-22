İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın 2020 hedeflerini ve 2019 'da ki gelişmeleri A Haber'e anlattı.

Ticaret alanında önemli bir ilerlemenin söz konusu olduğunu belirten Kadir Samsunlu; "Nisan ayındaki kişisel harcamalara göre hem yiyecek içecekte hem de gümrüksüz satışta önemli bir artış var. Buda tabi burada koyduğumuz önemli perakende miksinin, yolcularımız tarafından ne kadar beğenildiğinin de bir göstergesidir. Bu kadar büyük bir terminal içerisinde, bu ticaret alanlarını biz bilerek bu şekilde planladık. Yaklaşık 7-8 ay geçmesine rağmen çok iyi sonuçlar almaya başladık." ifadesini kullandı.

İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı

"RÜZGAR DÜNYANIN HER YERİNDE BİR PROBLEM"

Rüzgarın uçuşları engellediği eleştirilerine Samsunlu; "Rüzgar dünyanın her yerinde bir problem. Bu noktada iniş kararını pilotlar verir. Hiçbir şekilde karar verme mekanizmasına müdahale etme şansınız yoktur. Buna ek olarak çok büyük incelemelerden sonra pistlerin konumlanması yapıldı. Bunun da katkısını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"DÜNYA BU HAVALİMANI'NIN BAŞARISINI KABUL ETMİŞ DURUMDA"

Projenin Türkiye'nin projesi olduğunu vurgulayan Samsunlu; "Burası devletin sahip olduğu bir varlıktır. Burada siyasi kazanımın peşinde koşmamak lazım. Çünkü dünya bu havalimanının başarısı kabul etmiş durumda. Dolayısıyla bundan mutlu olmak lazım." dedi.