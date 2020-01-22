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'nda pasaport polisleri turkuaz giyindi

'nda görev yapan pasaport polisleri, üniformaların üzerine ön kısmında "" yazılı, turkuaz renkli özel tasarım yelekleriyle hizmet vermeye başladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:36 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuaz giyindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gitmişti. Turkuaz yelekleri, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görevli pasaport polisleri giymişti. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda da pasaport polisleri üniformalarının üzerine giydikleri yeni yelekler ile görevlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde "Türkiye" yazılı yeleklerle yolculara hizmet veriyor. Ayrıca yeni kıyafetlerde, sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı 'görev yeri kol arması' bulunuyor. Öte yandan Esenboğa Havalimanı'nda ilk etapta kullanılan turkuaz renkli kıyafetlerin ön kısmında yazan ve tartışma konusu olan "Turkey" yazısı ise yapılan değişiklikle "Türkiye" oldu.

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İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuaz giyindi
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